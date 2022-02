Quatre pays africains appellent à des élections inclusives en Libye - adakar.com

Quatre pays africains appellent à des élections inclusives en Libye
Publié le lundi 14 fevrier 2022

© Autre presse par DR

Quatre pays africains ont appelé à des "élections inclusives et consensuelles" en Libye, lors d’un mini-sommet regroupant les chefs d’État de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Togo.

Les Présidents de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, de l’Ouganda, Yoweri Museveni, et du Togo, Faure Gnassingbé, ont appelé à des "élections inclusives et consensuelles" en Libye, rapporte le communiqué final d’un mini-sommet consacré à la paix et la sécurité en Afrique.



