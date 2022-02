Sadio Mané : « J’ai affronté Messi et Cristiano Ronaldo mais il y a bien meilleur qu’eux » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sadio Mané : « J’ai affronté Messi et Cristiano Ronaldo mais il y a bien meilleur qu’eux » Publié le lundi 14 fevrier 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Sadio Mané

Tweet

Sadio Mané fait partie de ces joueurs qui n’ont jamais eu de mal à exprimer leur admiration pour les légendes du football. Il est bien conscient de l’héritage que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont construit. Et il a témoigné de la qualité de certains de ses coéquipiers comme Mohamed Salah ou Virgil van Dijk.



Bien sûr, quand on lui demande de parler de son footballeur préféré de tous les temps, sa position n’a pas du tout changé. Le numéro 10 de Liverpool, qui vient de remporter la première Coupe d’Afrique des nations de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal, a confirmé qu’il n’avait admiré personne comme il l’a fait pour Ronaldinho. Son plus grand héros du football était, est et sera toujours l’éternel Ronaldinho.



«Ronaldinho, pour moi, c’était mon héros. J’aimais, J’aimais vraiment, le voir jouer surtout quand il était ici (au FC Barcelone). Et pour être honnête, je l’aime toujours et il sera mon héros pour toujours», a commenté Sadio Mané.



Les trophées qu’il a soulevés, les récompenses individuelles qu’il a obtenues et, surtout, ce qu’il a généré avec son football. Ronaldinho, avec son style de jeu unique, a marqué des générations entières. Et les propos de Sadio Mané en sont une confirmation retentissante.