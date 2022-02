Les stades Demba Diop et Léopold Sédar Senghor réhabilités à hauteur de 20 milliards de F CFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Les stades Demba Diop et Léopold Sédar Senghor réhabilités à hauteur de 20 milliards de F CFA Publié le lundi 14 fevrier 2022 | senenews.com

© aDakar.com par DF

Le stade Demba Diop sera fermé le mercredi 27 août 2014 pour réfection

Tweet

Dans l’ambiance du sacre des Lions, le chef de l’État avait instruit le gouvernement à accélérer les travaux de réhabilitation des infrastructures sportives. Invité à l’émission JDD, le ministre des Sports, Matar Ba, a indiqué que ce travail a déjà démarré.



Après le nouveau stade érigé à Diamniadio, et qui sera inauguré par le chef de l’État, le 22 février prochain, d’autres stades seront réfectionnés. C’est le cas de Léopold Sédar Senghor. Les travaux concernant ce stade vont coûter 20 milliards de F CFA au trésor public. « Il n’y a aucun autre projet sur le site du stade Léopold Sédar Senghor. Le seul projet qu’il y a, c’est la réhabilitation du stade. Il est impossible que l’assiette foncière soit utilisée pour autre chose. Nous sommes en train de travailler pour organiser une coupe d’Afrique. Donc, on ne peut pas s’aventurer à penser autre chose sur ce site. L’entreprise chinoise qui a gagné le marché est en train de s’implanter pour démarrer les travaux. Je signale que ce sont 20 milliards de F CFA qui seront injectés au niveau de Léopold Senghor pour transformer le stade et en faire une infrastructure de dernière génération », a révélé le ministre.



Quid du stade Demba Diop, fermé depuis 2017, suite à un drame qui avait coûté la vie à 8 personnes ? Matar Ba renseigne qu’il sera entièrement pris en charge par la FIFA. D’ailleurs, les premiers financements prévus par l’instance dirigeante du football mondial seront disponibles vers la fin du mois de mars.



« Pour Demba Diop, l’État ne va rien dépenser. C’est entièrement pris en charge par la FIFA à hauteur de 7 milliards de F CFA environ. Mais le financement sera disponible par tranche », a-t-il révélé.