Ngor: Echanges houleux entre le maire et la sous-préfète - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ngor: Echanges houleux entre le maire et la sous-préfète Publié le lundi 14 fevrier 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

La plage de Ngor

Tweet

La cérémonie d’installation du nouveau maire de Ngor a été mouvementée. On a assisté à un désaccord entre la sous-préfète, Khadidiatou Sène Traoré et le maire Maguèye Ndiaye.



Mme Sène a tout simplement boudé la cérémonie pour non-respect de la parité. « Je suis là pour veiller au respect des règlements et si vous comptez les bafouer, je n’y assisterai pas. Maintenant c’est à vous de voir puisque vous êtes officiellement installé et donc assumez vos décisions». C’est sur ces mots que la sous Préfète a quitté la salle.

Toutefois le nouveau maire installé Maguèye Ndiaye a campé sur sa position et informé le public que la cérémonie va poursuivre son cours. « J’ai été clair et je maintiens mon argument. Je n’appliquerais cette « loi » que si et seulement si l’on me présente un document officiel signé… De plus, nul ne peut rien m’exiger puisque la commune de Ngor n’est pas la seule à avoir adopté ce procédé ». En ce moment même, les votes pour élire les conseillers sont en cours…