Macky Sall prend officiellement la présidence tournante de l`UA pour 2022-2023

Addis-Abeba, le 5 février 2022 - Le Président Sall a pris officiellement la présidence tournante de l’Union africaine (UA) pour la période 2022-2023, à l’occasion du 35eme Sommet ouvert à Addis-Abeba, en Éthiopie. Tweet

La Conférence des Leaders s’est réunie ce vendredi 11 Février 2022. Afin d’échanger sur différents points sur la situation du pays qui ont par ailleurs aboutis sur des conclusions concluantes. Cette rencontre a été présidée par Macky Sall, président de la Coalition Benno Bokk Yakaar. Après avoir entendu le discours du Président de la coalition, la Conférence des Leaders a engagé des échanges fructueux sur les différentes questions soulevées.

Après un discours du chef de la Coalition Benno Bokk Yakkar, Macky Sall, les leaders de ladite coalition ont procédés a l’élaboration des échanges sur différents points dont en Première la question sur les élections territoriales. D’abord la Conférence des leaders a salué la grandeur et la maturité du peuple sénégalais qui s’est mobilisé massivement pour exercer son droit souverain de se choisir ses dirigeants dans les différentes localités du pays dans la paix et la sérénité ce qui vient confirmer que le système électoral sénégalais reste fiable et transparent permettant une libre expression de la volonté populaire.



Au total, les résultats indiquent clairement, tant du point de vue des suffrages que de celui du nombre de collectivités territoriales, que BBY est sortie victorieuse de ces élections et reste largement majoritaire dans le pays (38 départements sur 46, 438 communes sur 560). En conséquence, la Conférence félicite les militantes et militants de toutes les composantes de la coalition, aux élus comme aux candidats qui ne lont pas été, aux électeurs dans toutes les localités.Néanmoins la coalition va procéder avec rigueur et lucidité à l’évaluation sans complaisance, de ses forces et de ses faiblesses, afin de tirer les leçons appropriées et de partir du bon pied pour de nouvelles victoires.



A travers ces discussions le sacre des lions du football a été aussi abordé car pour la première fois dans son histoire. Les lions de la Téranga ont gagné dans la détermination, l’enthousiasme et la foi des joueurs et de leur encadrement. Des qualités qui ont valu à la Nation un succès retentissant salué à travers le monde entier. Une fierté légitime s’est emparée de tout un peuple. A loccasion de laccueil exceptionnel réservé aux Lions, cest toute la Nation qui sest mobilisée toutes sensibilités confondues, y compris la classe politique, majorité et opposition. Le peuple a réaffirmé, encore une fois, son adhésion à lunité de toutes les composantes de la Nation dont Bennoo Bokk Yaakaar et la grande majorité présidentielle constituent un modèle achevé.-



Enfin ces leaders ont échangé sur l’actualité avec la prise de service du nouveau président de l’UA, Macky Sall par ailleurs président de la République du Sénégal. En effet, tout en se réjouissant de l’avènement du Sénégal à la présidence de l’organisation continentale, la conférence des leaders exprime ses vives félicitations au Président Macky Sall pour la confiance placée en lui par ses pairs à la tête de l’Union Africaine et lui souhaite plein succès dans cette mission qui vient couronner un combat panafricaniste longtemps assumé dans la constance, et largement déployé depuis son accession à la tête de notre pays.



En conclusion, la Conférence des leaders lance un appel solennel à tous les militants et à tous les sympathisants pour une remobilisation des forces dans le renforcement optimal de l’unité et de la solidarité en direction des législatives dont la date est fixée pour le 31 juillet 2022 afin de confirmer cette dynamique toujours victorieuse de notre coalition, ce qui est largement à notre portée. Dores et déjà des missions seront envoyées sur l’ensemble du territoire pour remercier les militants sympathisants et électeurs de BBY.