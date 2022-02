Sénégal: démystifiée, la Saint-Valentin n’est plus autant célébrée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: démystifiée, la Saint-Valentin n’est plus autant célébrée Publié le lundi 14 fevrier 2022 | RFI

© aDakar.com par SB

Le centre-ville de Dakar bouclé par les forces de l`ordre

Dakar, le 24 mars 2018 - Le centre-ville de la capitale a été bouclé par les forces de l`ordre en prévision du set-in que l`opposition avait annoncé vouloir tenir devant le ministère de l`Intérieur. L`opposition avait finalement sursis à sa manifestation. Tweet

La Saint-Valentin semble avoir perdu de sa superbe au Sénégal. Malgré les quelques vendeurs de roses rouges, les jeunes et les moins jeunes ont plutôt démystifié la fête des amoureux, célébrée le 14 février. Un tour à la Medina, quartier populaire de Dakar, a permis de se rendre compte que l’heure n’est pas forcément à la fête.



Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré



« Je n’ai jamais fêté ça », en dit un Sénégalais. « Je ne célèbre plus cette fête, contrairement à auparavant », renchérit un autre : même en couple ces derniers ne vont rien célébrer lundi 14 février.



« On n’arriverait pas à joindre les deux bouts »

Cheikh Tall, marié depuis 30 ans, n’est plus aussi enthousiaste pour cette fête des amoureux : « C’était des moments trop grandioses chez nous, parce qu’on le préparait, on achetait des vêtements pour nous et pour nos copines. Mariés, on ne célèbre plus cette fête, puisqu’on n’arriverait pas à joindre les deux bouts. »