Journée Mondiale de la Radio : pourquoi la radio demeure un medium incontournable en Afrique Publié le dimanche 13 fevrier 2022

© Agence de Presse Sénégalaise par DR

La Radiotélévision sénégalaise RTS

La radio a toujours fait partie intégrante des médias de masse en Afrique. Alors que les médias numériques continuent de trouver de nouveaux consommateurs dans le monde entier, dans de nombreuses régions du continent africain, la radio domine toujours. C’est certainement la source d’informations la plus accessible en Afrique, en particulier pour les personnes vivant dans des zones reculées. Voilà pourquoi



Selon une enquête d’Afrobarometer menée dans 34 pays africains et publiée en 2019, la radio devance la télévision, la presse écrite et Internet en tant que source d’information la plus utilisée. Et si l’on examine plus en profondeur le paysage médiatique et les infrastructures du continent, il est facile de comprendre pourquoi.



D’après Statista, la pénétration de l’internet au premier trimestre 2020 en Afrique n’était que de 43 %, contre une moyenne mondiale de 64 %. En Afrique de l’Est, ce chiffre tombe à 24 %. Cela représente moins d’un quart de la population capable d’accéder aux sites Internet d’information et aux médias sociaux que beaucoup d’entre nous dans le monde considèrent comme acquis.



" Même dans le monde actuel des communications numériques, la radio touche plus de personnes que toute autre plateforme médiatique ".



Antonio Gutteres, Secrétaire général des Nations Unies



Et s’il est vrai que la presse écrite peut atteindre les communautés où l’électricité et la connectivité Internet sont limitées, l’alphabétisation demeure un problème. Une étude récente de l’Union africaine a révélé que plus d’un tiers des adultes africains ne savent ni lire ni écrire, rendant les journaux et les magazines inaccessibles pour de nombreux Africains.