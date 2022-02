Mali: après l’expulsion de ses forces spéciales par Bamako, le gouvernement danois suspend l’aide au développement au Mali - adakar.com

Le colonel-major Assimi Goita

C’est la conséquence directe de l’expulsion, il y a quelques semaines, des forces spéciales danoises engagées dans la force “Takuba“ par les autorités de transition.



Le gouvernement danois a pris la décision de suspendre son aide au Mali. L’information avait été donnée, vendredi par un média danois. Elle est désormais confirmée par le ministre danois des Affaires étrangères.



L’aide danoise au Mali est chiffrée à 40 millions d’Euros par an. Cette enveloppe permet notamment de financer des ONG danoises mais aussi malienne.

Les relations entre le Mali et ses partenaires internationaux, notamment européens, sont très tendues. La décision danoise intervient au moment où la France et les pays engagés dans la force Takuba doivent faire d’importantes annonces sur leur engagement au Mali.