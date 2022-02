Inauguration du Stade du Sénégal : Ces chefs d’Etat qui seront à Diamniadio - adakar.com

Inauguration du Stade du Sénégal : Ces chefs d'Etat qui seront à Diamniadio
Publié le dimanche 13 fevrier 2022

Pose de la première pierre du stade olympique

Diamniadio, le 20 février 2020 - Le chef de l`État a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du stade du Sénégal. L`infrastructure qui va sortir de terre dans 17 mois aura une capacité de 50 mille places. Tweet

La date est déjà connue. Le 22 février prochain, ce sera l’inauguration du Stade du Sénégal à Diamniadio. Une première de cette dimension au Sénégal. Suffisant, pour le ministre des Sports, Matar Ba, de lancer : «Le président Macky Sall a de l’ambition pour son pays. C’est pourquoi on va vers l’inauguration d’une telle infrastructure. L’idée est venue quand il était descendu pour voir les joueurs lors du match de la Coupe du monde en 2018, opposant le Sénégal à la Pologne au stade du Spartak de Moscou», a-t-il rappelé, ce 13 février, dans l’émission "Jury du dimanche" sur iRadio.



Matar Ba de continuer : «Sur place, il a demandé au président de la Fédération internationale de football association, comment il pouvait faire pour avoir un tel stade».



Ce joyau a été construit en 17 mois. Le ministre des Sports de s’enorgueillir : «C’est un stade que l’on ne voit presque pas en Afrique. Macky Sall l’offre gracieusement à la jeunesse sénégalaise. Il y aura ses homologues présidents africains qui seront là, le jour de l’inauguration. Parmi eux, on peut citer Paul Kagamé du Rwanda, Adama Barrow de la Gambie, Umaro Sissoko Emballo de la Guinée-Bissau et le président de l’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier.»



Par ailleurs, Matar Ba a encore confirmé que les Lions vont recevoir l’Égypte dans ce stade, lors du match retour des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde 2022 au Qatar. «Le stade a été homologué par la FIFA», assure-t-il.