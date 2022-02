Parcelles Assainies: Djamil Sané Le Nouveau Maire Installé - adakar.com

Parcelles Assainies: Djamil Sané Le Nouveau Maire Installé Publié le dimanche 13 fevrier 2022

Djamil Sané, maire des Parcelles Assainies

La nouvelle équipe municipale a été installée dans ses nouvelles fonctions par le sous-préfet d’arrondissement, pour administrer la commune des Parcelles Assainies. La cérémonie d’investiture de Djamil Sané, responsable du parti Pastef, a eu lieu en l’absence du maire défait Moussa Sy.



Après l’élection des adjoints au maire par vote, le nouvel édile des Parcelles Assainies a tenu à rassurer le Conseil municipal et ses administrés. « Je ne suis pas le maire de Yéwwi Askan Wi, mais je me considère comme le maire de la commune ». À l’idée de procéder à l’état des lieux pour faire l’inventaire de la gestion de Moussa Sy, son successeur a préféré ne rien dire pour le moment. « Je n’ai aucun document en ma possession à l’heure actuelle pour pouvoir décider de quoi que ce soit ».



Il a été également rappelé au maire que sa prise de fonction survient dans un contexte où le Sénégal est devenu champion d’Afrique de football au sortir de la Coupe d’Afrique des Nations organisée par le Cameroun.



Un moment de concorde nationale et de cohésion sociale, marquée par l’absence d’Ousmane Sonko à l’invite du président Macky Sall à laquelle la classe politique a répondu favorablement. « Je ne connais pas les raisons pour lesquelles Sonko s’est absenté à l’accueil des Lions. Moi j’étais à Dakar et lui à Porokhane » a répondu Djamil Sané.