Mairie des Parcelles Assainies : Nouvellement installé, Djamil Sané « s’engage » pour une gouvernance transparente ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mairie des Parcelles Assainies : Nouvellement installé, Djamil Sané « s’engage » pour une gouvernance transparente ! Publié le dimanche 13 fevrier 2022 | https://www.xalimasn.com/

© aDakar.com par DR

Djamil Sané, maire des Parcelles Assainies

Tweet

Le nouveau maire des Parcelles Assainies Djamil Sané a été officiellement installé, mercredi, dans ses toutes nouvelles fonctions de maire. Tête de liste de la coalition Yewwi Asakn Wi lors des élections locales du 23 janvier denier, par ailleurs membre du parti Pastef/Les Patriotes, le nouveau magistrat de la commune des Parcelles Assainies se dit conscient des défis qui l’attendent et « s’engage à œuvrer dans le souci du bien commun ».



« Je m’engage ici devant vous à toujours œuvrer dans le souci du bien commun et du service public, dans l’intérêt de notre commune. Je m’engage à être le maire de toutes les parcellois et de toutes les parcelloises et d’être à leur écoute pour gérer leur quotidien de façon intègre, transparente et inclusive dans une logique de collaboration et de partenariat avec mes chers collègues et avec nos concitoyens, nous relèverons ce défi », assure-t-il.