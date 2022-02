Baisse des prix: Le ministre des Finances annonce des mesures importantes pour la semaine prochaine - adakar.com

Baisse des prix: Le ministre des Finances annonce des mesures importantes pour la semaine prochaine Publié le dimanche 13 fevrier 2022

En cette période où les prix des denrées alimentaires partent à la hausse, l’Etat du Sénégal veut les ramener à la baisse. C’est le ministre des finances qui en a fait l’annonce.



«Nous avons fait beaucoup d’efforts pour essayer de maintenir les prix à des niveaux supportables pour le consommateur sénégalais. C’était 46 milliards l’an dernier, mais récemment le chef de l’Etat nous a instruit à travailler sur une baisse possible des denrées, notamment le riz et l’huile. Nous avons décidé de travailler pour une meilleure équité», a indiqué Abdoulaye Daouda Diallo.



Il ajoute que lui et ses services travaillent sur la question. Ils comptent faire un compte rendu au chef de l'Etat la semaine prochaine pour que des mesures importantes soient prises. L’argentier de l’Etat, qui s'exprimait en marge des discussions avec les syndicats d'enseignants, a indiqué que le gouvernement travaille dans la perspective d'une prise en charge globale. «Parce que les difficultés de la vie sont là, après la covid tout a été déréglé, il est bon que tout cela soit pris en charge», a-t-il indiqué.



Pour rappel, dernièrement, plusieurs denrées, dont le sucre, ont vu leur prix flamber. Lors de la dernière réunion du conseil des ministres, le chef de l’Etat avait donné des instructions pour ramener les prix dans le sens de la baisse.