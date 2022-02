Oliver Kahn: « Nous sommes très fiers d’avoir un vainqueur de la Coupe d’Afrique dans nos rangs » - adakar.com

Oliver Kahn: « Nous sommes très fiers d'avoir un vainqueur de la Coupe d'Afrique dans nos rangs » Publié le samedi 12 fevrier 2022

© Autre presse par DR

Bouna Sarr accueilli par les dirigeants du Bayern Munich

Au Bayern Munich, on a célébré le retour de Bouna Sarr dans l’effectif, auréolé de son titre de vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.



Bouna Sarr a été accueilli avec tous les égards après qu’il a remporté, avec les Lions de la Téranga, le premier titre continental de l’histoire du Sénégal, dimanche, en finale face à l’Égypte.



Pour l’ancien gardien de but bavarois, Oliver Kahn, c’est une fierté pour le Bayern Munich d’avoir un joueur vainqueur de la CAN dans son effectif.



« Bienvenue à Munich Bouna Sarr ! Nous sommes très fiers d’avoir un vainqueur de la Coupe d’Afrique dans nos rangs. Félicitations encore une fois pour cette belle réalisation ! », a écrit Oliver Kahn sur Twitter.