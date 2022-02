Crise scolaire : Rencontre entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants, ce samedi - adakar.com

Crise scolaire : Rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, ce samedi Publié le samedi 12 fevrier 2022

Le gouvernement organise, demain (samedi), une réunion de commission technique restreinte, relativement aux questions portant sur le système de rémunération spécifique aux enseignants et sur la demande de création de corps d’administrateurs scolaires dans le secteur public de l’éducation et de la formation. Cette rencontre entre gouvernement et les syndicats d’enseignants pourrait être le début d’une solution.



Face à l’urgence de rétablir l’ordre dans le secteur, les autorités ont jugé nécessaire de prendre langue avec les concernés ce samedi 12 février, à 11h, dans un hôtel de la place pour une réunion de commission technique restreinte.