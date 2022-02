Sédhiou : Le stade va porter le nom de Sadio Mané ! - adakar.com

News Sport Article Sport Sédhiou : Le stade va porter le nom de Sadio Mané ! Publié le samedi 12 fevrier 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Sadio Mané

Vainqueur de la CAN dont il a été élu meilleur joueur, Sadio Mané devrait voir ériger un stade à son nom dans sa région natale de Sédhiou. Une annonce du maire de la région du Sud, Abdoulaye Diop.



« Sadio Mané a honoré le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance. Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de toutes les filles et fils de la région, envers un homme qui fait connaître à l’humanité toute entière, Bambali et son chef-lieu de région, à savoir Sédhiou. Sadio Mané mérite vraiment ce cadeau », a déclaré le maire de Sédhiou Abdoulaye Diop, cité par nos confrères de Leral.

