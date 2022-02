Sénégal : L’OM n’avait pas souhaité le départ de Pape Gueye à la CAN ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal : L’OM n’avait pas souhaité le départ de Pape Gueye à la CAN ! Publié le samedi 12 fevrier 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Pape Gueye

Tweet

Vainqueur de la CAN 2021 avec le Sénégal, Pape Gueye a remporté le premier trophée de sa carrière. Pourtant, le départ du milieu de terrain à la CAN 2021 n’aurait pas été souhaité par son club : l’Olympique de Marseille.



En effet, selon les informations de L’Équipe, l’OM aurait préféré conserver son milieu de terrain, notamment en raison du lourd calendrier des Phocéens durant la compétition africaine.



De plus, le joueur de 23 ans a décidé d’opter pour la sélection des Lions de la teranga quelques semaines avant le début de la CAN et club olympien n’aurait pas forcément apprécié.

Commentaires