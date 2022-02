Sénégal : ouverture de la conférence des grandes chancelleries francophones - adakar.com

- Sur le thème “La sanction du mérite et de l’Excellence, rôle des grandes chancelleries”



Le président sénégalais Macky Sall a donné le coup d’envoi, jeudi à Dakar, des travaux de la 10ème conférence internationale des grandes chancelleries francophones au sud du Sahara.



Une vingtaine de pays membres, observateurs et invités participent, d’après les organisateurs, à la rencontre qui se tient sur deux jours sur le thème “La sanction du mérite et de l’Excellence, rôle des grandes chancelleries”.



« En mettant votre expérience professionnelle exemplaire au service de la réflexion collective sous la sanction du mérite et de l’excellence, vous faites le choix de servir davantage notre espace commun, la francophonie, et ses valeurs de solidarité et d’engagement », a indiqué le président Sall dans son allocution d’ouverture.



« Votre session contribuera à améliorer dans la durée nos systèmes de distinction nationale et la qualité de leurs ressources humaines pour un meilleur choix des futurs candidats aux décorations », a-t-il poursuivi, s’engageant à construire un nouveau siège fonctionnel et digne de la grande chancellerie.



« Le thème de cette importante rencontre s’impose à nous, grandes chancelleries, de manière pertinente et nécessite des solutions immédiates et concertées », a expliqué Meissa Niang qui dirige la grande chancellerie de l’ordre national du Lion du Sénégal.



Son pays va assurer au sortir de cette édition la présidence de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones.



« La tenue des assises de Brazzaville a permis l’adoption de la charte de la conférence internationale des Grandes Chancelleries francophones, devant régir désormais notre espace », a insisté Norbert Okiokoutina, grand chancelier des ordres nationaux du Congo et président en exercice sortant de la Conférence.



La mission des grandes chancelleries d’Afrique francophone et de France est de dynamiser les institutions des pays membres à travers la promotion de l’excellence et des valeurs de mérite, de travail, d’intégrité et de paix.