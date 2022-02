La CEDEAO prend acte de la mise en place du mécanisme de concertation mise en place par les dirigeants du Mali - adakar.com

La CEDEAO

Communiqué de la CEDEAO sur l’évolution de la transition au Mali



La Commission de la CEDEAO prend note du communiqué du 9 février 2022 du gouvernement du Mali relatif au mécanisme pour la poursuite du dialogue avec la CEDEAO et qui réaffirme également l’engagement des autorités de la Transition à œuvrer pour un retour à un ordre constitutionnel normal.



La Commission de la CEDEAO rappelle que des consultations au niveau technique se tiennent entre les autorités maliennes et le Comité local de suivi de la Transition (comprenant la CEDEAO, l’Union Africaine, les Nations Unies, le Ghana et le Nigeria) assisté d’experts sur le chronogramme des élections. Cependant, le Groupe de travail au niveau ministériel n’a pas été mis en place à ce jour.



Fait à Abuja, le 10 février 2022



La Commission de la CEDEAO