News Politique Article Politique La politique au menu de la presse sénégalaise Publié le vendredi 11 fevrier 2022 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

L’actualité politique, la diplomatie et l’économie font la Une des quotidiens sénégalais parvenus ce vendredi à APA.



« Unité de l’opposition aux Législatives 2022-Le défi du coup KO ! », s’exclame Sud Quotidien.



Le journal écrit qu’après sa victoire dans les principales localités comme Dakar, Thiès, Ziguinchor, Rufisque, Diourbel et autre, lors des élections locales du 23 janvier dernier, l’opposition sénégalaise se projette déjà sur les Législatives du 31 juillet prochain.



Poursuivant, nos confrères notent : « Alors que l’objectif visé est de créer les conditions d’une cohabitation à l’Assemblée nationale, le camp anti-Macky devrait ce pendant surmonter le défi de la création d’un bloc face au pouvoir ».



« Législatives : Tactique de reprise en main », titre Walf Quotidien, s’interrogeant : « Macky veut-il changer le rapport de force ? »



A propos de la victoire de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW) dans certaines localités lors des élections locales, Vox Populi donne la parole à « la voix de Khalifa Sall qui évalue ».



Selon Moussa Taye, « l’argent n’est pas toujours déterminant, une élection se gagne en amont par une préparation préélectorale ». « Gagner avec de forts écarts dans des capitales régionales, religieuses et des bastions et fiefs de la coalition au pouvoir sonne comme un avertissement pour ce pouvoir », poursuit-il dans Vox Populi.



Pour la gestion de la mairie de Ziguinchor (sud), Le Quotidien renseigne que le nouveau maire, « Sonko fait le poing » et affirme : « Être élu ne rime pas avec jouissance. Je serai intransigeant sur ces questions ».



Le Soleil consacre sa Une à la 10eme Conférence des Grandes chancelleries francophones et souligne que « Macky Sall (est) pour la sanction du mérite ». Ce quotidien informe que la construction de la Grande chancellerie est annoncée, hier, à l’ouverture de ladite conférence.



« Création d’une médaille pour le secteur de la santé-Macky ouvre l’Ordre », écrit Le Quotidien dans sa manchette, là où L’As constate que « Macky Sall promet le culte du mérite ».



Traitant de la mise en œuvre des réformes de l’UEMOA, ce journal indique que « le Sénégal a atteint 76,1% en 2021 ».



« Réformes et programmes de l’UEMOA-Le Sénégal affiche des résultats satisfaisants », renchérit Le Témoin.