Jour de Magal : Porokhane, « nouvelle capitale » sénégalaise Publié le vendredi 11 fevrier 2022

Jour de Magal : Porokhane, « nouvelle capitale » sénégalaise

Ce jeudi 10 février, les talibés ont afflué à Porokhane, cité religieuse de Sokhna Diarra Bousso, en ce jour de Magal.



Les talibés sont venus nombreux, des 4 coins du pays, pour répondre à l’appel du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Les différents points d’attraction sont le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso, son puits, l’école coranique qui accueille ses homonymes, la résidence du Khalife et celles des autres guides religieux dont Serigne Bass Porokhane et Serigne Issakha Mbacké etc…



En cette période de Covid, le respect strict des règles d’hygiène et de distanciation est scrupuleusement observé par les fidèles, dont le port de masque, qui est obligatoire.