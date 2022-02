Covid: Le Sénégal va produire 300 millions de doses - adakar.com

Santé Covid: Le Sénégal va produire 300 millions de doses Publié le vendredi 11 fevrier 2022 | Rewmi

© aDakar.com par BL

Des vaccinodrômes érigés à la Place du Souvenir, au monument de la Renaissance africaine, à la place de l`Obélisque

Dakar, le 28 juillet 2021 - Des vaccinodromes ont été érigés à la Place du Souvenir, au monument de la Renaissance africaine, à la place de l`Obélisque pour permettre de vacciner en masse les populations. Tweet

En visite au Sénégal, la présidente de la Commission européenne, s’est rendue, mercredi, au siège de l’Institut Pasteur de Dakar (Ipd) en compagnie du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. À l’issue d’une visite des lieux, Ursula Von der Leyen n’a pas manquer de saluer le travail accompli par Institut Pasteur de Dakar.



Selon Ursula Von der Leyen, les chercheurs de l’institut Pasteur font un travail formidable, impressionnant, ce, pour dire que le Sénégal est un leader pharmaceutique, aujourd’hui à l’échelle de l’Afrique ; demain dans le monde entier.



La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a aussi salué le développement de Madiba (Manufacturing in Africa for Disease Immunization and Building Autonomy), la nouvelle installation de l’Ipd, qui vise à produire chaque année 300 millions de doses de vaccins, pour un montant global de 5 millions d’euros. « Des doses fabriquées en Afrique pour les africains » comme elle l’a souligné pour ajouter : « Et je suis fière que l’Union européenne soutienne ce projet. Dans l’immédiat, la vaccination reste bien sur l’enjeu principal ».



D’un coût global d’environ 200 millions de dollars US (plus de 114 milliards FCFA), le projet a démarré, l’usine de production étant actuellement en en cours de construction à Diamniadio.



Ursula Von Der Leyen, a rappelé qu’un programme 1 milliard d’Euros est mis sur place pour financer la souveraineté pharmaceutique au Sénégal. Les premières doses produites par l’Institut Pasteur de Dakar sont attendues dans le troisième trimestre de l’année 2022