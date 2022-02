Covid: La tendance toujours à la baisse - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid: La tendance toujours à la baisse Publié le vendredi 11 fevrier 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Coronavirus: Un premier cas confirmé au Sénégal

Tweet

Depuis plus d’une semaine, une tendance baissière est constatée dans les nouveaux cas de coronavirus recensés par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce jeudi, 26 cas ont été rapportés et 465 malades restent sous traitement.



Parmi ces 26 nouveaux cas enregistrés sur 1 313 tests, il y a un cas contact et un cas importé. Les 24 sont issus de la transmission communautaire.



Le ministère informe que 248 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés Guéris. Aussi aucun nouveau décès n’a été enregistré durant ces dernières 24 heures.



Toutefois 05 patients sont encore admis dans les services de réanimation.



A ce jour 85.308 cas ont été déclarés positifs au Sénégal depuis le 02 mars 2021, dont 82.886 guéris, 1956 décès, 465 sous traitement Covid-19.



Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février 2021, 1 403 892 personnes ont reçu au moins une dose de vaccination anti Covid-19.