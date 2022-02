GO: 50 millions et 700 m2, c’est peu et beaucoup - adakar.com

Réception des champions d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 8 février 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique de football, ont été reçus, ce mardi 8 février 2022, au palais de la République où ils ont été honorés et décorés. Tweet

Du temps de sa splendeur (il y a exactement 20 ans), El Hadj Diouf gagnait 50 millions de francs la semaine, tandis que ses coéquipiers flirtaient avec la barre des 10-30 millions.



Maintenant les choses ont sans doute évolué. C’est le double, voire le triple ou le quadruple de cette somme que les Salah, Mané et Koulibaly devraient ramener chaque weekend à la maison, sans pouvoir y toucher immédiatement, because ils jouent les samedis et les dimanches.



Du coup, que doivent représenter 50 millions et de petits terrains pour ces braves hommes qui sont capables de racheter le domaine de Nianing ou la réserve de Bandia avec leur argent de poche ?



A notre humble avis, l’Etat du Sénégal devrait revisiter sa manière de récompenser ses fils méritants. Ces petites sommes qu’on distribue ne pourront pas faire leur bonheur.



Mais si on les donnait aux étudiants ou aux médecins qui se sont surpassés dans la lutte contre le Covid, probable que cela pourrait régler quelques petits problèmes.



« Quand vous avez fait une bonne œuvre, ne sentez-vous pas en vous-même quelque chose qui vous remue délicieusement ? Que peuvent donc contre vous les dénégations sarcastiques de l’incrédulité ?



Le sentiment n’est-il pas une évidence ? Vous avez fait du bien, vous en avez été payé par une joie intérieure, c’est là une récompense bien réelle. On vous en promet une plus grande encore si vous persévérez. Persévérez donc, votre première récompense vous garantit la dernière. »



(Alfred Auguste Pilavoine : Les pensées, mélanges et poésies).



Sebe