Pour contrer l’influence de la Chine et de la Russie, l’UE promet à l’Afrique 150 milliards d’euros - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Pour contrer l’influence de la Chine et de la Russie, l’UE promet à l’Afrique 150 milliards d’euros Publié le vendredi 11 fevrier 2022 | TV5

© aDakar.com par PMD

La Présidente de la Commission européenne reçue par le président Macky Sall

Dakar, le 10 février 2022 - La Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, a été reçue, ce jeudi 10 février 2022, par le président de la République, Macky Sall. Tweet

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé que l'Europe comptait mobiliser plus de 150 milliards d'euros d'investissements en Afrique dans les prochaines années. Un moyen de contrer l'influence grandissante de la Chine et de la Russie sur le continent...



À Dakar, devant un parterre de journalistes, la présidente de la Commission européenne a annoncé un don de "plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe" à l'Afrique. "Pour tout cela, nous avons bien sûr besoin du secteur privé, de son expertise et de son fort investissement, nous avons aussi besoin de volontarisme politique au plus haut niveau", a déclaré Ursula von der Leyen au côté du président sénégalais Macky Sall.



Il s'agit du tout premier plan régional sous Global Gateway, l'initiative européenne visant à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructures à travers le monde. Global Gateway est une riposte à l'influence économique et politique grandissante de la Chine et de la Russie en Afrique.