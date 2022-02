La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, reçue par le chef de l’État, Macky Sall, président en exercice de l’UA - adakar.com

© aDakar.com par PMD

La Présidente de la Commission européenne reçue par le président Macky Sall

Dakar, le 10 février 2022 - La Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, a été reçue, ce jeudi 10 février 2022, par le président de la République, Macky Sall. Tweet

Le président de la République, président en exercice de la Conférence des chefs d’État de l’Union africaine, Macky Sall, a reçu, ce jeudi 10 février 2022, la présidente de la Commission de l’Union européenne, Ursula Von Der Leyen.



La délégation européenne conduite par Ursula Von Der Leyen a eu un long entretien avec le chef de l’État macky Sall. Il a été notamment question de la coopération entre le Sénégal et l’Union européenne.



En présence des deux personnalités, l’Union européenne et l’État du Sénégal ont ainsi signé une convention portant sur un plan d’action annuel estimé à 103 millions d’euros et un document de stratégie conjointe Union Européenne - Sénégal.



Outre les questions bilatérales, il a été question avec le président Macky Sall, à la tête de l’Union africaine depuis le week-end dernier, des préparatifs du prochain sommet Afrique-Europe. "À cet effet, une stratégie globale d’investissement de plus de 150 milliards d’euros a été annoncée par la Présidente de la commission européenne", indique la présidence sénégalaise.



"Nos deux Unions partagent une même vision: celle de créer un espace commun de stabilité et de prospérité. Au Sommet EU-UA, il faudra établir les moyens concrets d’y parvenir", a également déclaré la présidente de la Commission de l’Union européenne.



Ursula Von Der Leyen a également profité de cette audience pour adresser de vives félicitations au président de la République, Macky Sall après la victoire de l’équipe nationale du Sénégal, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, au Cameroun.



Makhtar C.