Ziguinchor: Ousmane Sonko officiellement installé dans ses fonctions de Maire Publié le jeudi 10 fevrier 2022

© Autre presse par DR

Installation de Ousmane Sonko à la tête de la mairie de Ziguinchor

Ziguinchor, le 10 février 2022 - Ousmane Sonko a été installé, ce jeudi 10 février 2022, dans ses fonctions de maire de Ziguinchor. Tweet

Ousmane Sonko est désormais le tout nouveau maire de la ville de Ziguinchor. L’opposant, leader du parti “Pastef, les Patriotes“ a été installé, ce jeudi 10 février 2022, par le préfet du département au cours d’une cérémonie sobre, ouverte au public.



Après avoir reçu l’écharpe d’élu, Ousmane Sonko, maire de Saint-Louis, a détaillé les axes sur lesquels il compte inscrire son mandat. L’opposant souligne mesurer la lourde responsabilité que représente sa nouvelle fonction.



"C’est un mandat, c’est une mission. C’est surtout un sacerdoce. Je le dis pour ce qui me concerne, mais je le dis pour tous les élus. Être élu, ne doit pas rimer avec jouissance, avec facilité. Au contraire, c’est une responsabilité extrêmement lourde de laquelle on devra rendre compte ici, devant ceux qui nous ont fait confiance. Mais, il faudra rendre compte un jour devant Le Créateur. Toute confiance appelle à une responsabilité particulière et spécifique", a déclaré Ousmane Sonko.



L’opposant, président du Parti Pastef, promet d’être un "maire intransigeant" sur le travail. "Il nous faut rompre avec une certaine façon de voir la politique où on se bat énormément pour être élu, et dès qu’on est élu, on se bat encore pour se positionner au sein de l’instance dirigeante en songeant beaucoup plus aux avantages qu’au travail qu’on devra rendre à ces peuples qui le méritent."



Après avoir exprimé des remerciements à l’endroit du préfet de Ziguinchor et à ses supérieurs hiérarchiques qu’il a représenté à la cérémonie, Ousmane Sonko a appelé à une collaboration franche et dans l’intérêt exclusif des populations. "Nous avons beaucoup de travail, et monsieur le Préfet, ce travail, nous devrons le faire, je l’espère bien, en bonne entente avec l’administration centrale que vous représentez ici. La décentralisation, c’est un transfert d’un certain nombre de compétences extrêmement importantes, mais c’est également un contrôle quand bien même a postériori, mais un contrôle. (...) J’espère qu’au-delà de nos statuts politiques, nous saurions restés républicains et ne prendre en compte que l’intérêt des populations. La réalisation dans l’intérêt des populations n’a pas de coloration et ne doit pas être impactée par les querelles politiciennes", a indiqué Ousmane Sonko.



Ousmane Sonko a été élu maire de la ville de Ziguinchor à l’issue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Il a recueilli 56 % des voix devançant nettement la liste du maire sortant, Abdoulaye Baldé.



Makhtar C.