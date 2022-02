Communication : est-il impoli de ne pas répondre à un SMS dès que possible ? - adakar.com

Communication : est-il impoli de ne pas répondre à un SMS dès que possible ?

Vous avez envoyé un SMS, mais cela fait une heure et votre ami n'a toujours pas répondu à votre message. Pourquoi êtes-vous si en colère ?



Cela fait une heure, et votre téléphone n'a pas sonné comme vous l'attendiez.



Vous avez envoyé un SMS, en espérant une réponse rapide, mais vous attendez toujours. À chaque minute qui passe, vous êtes de plus en plus irrité et plein de ressentiment. C'est si difficile de prendre deux secondes et de dire que vous répondrez plus tard ? pensez-vous. Puis, plus vous attendez, plus vous commencez à vous inquiéter. Et si votre ami était fâché contre vous et que votre message n'était pas le bienvenu ? Et si vous aviez mal interprété votre relation avec lui ? Et s'il était blessé ?