Classement FIFA: les Lions du Sénégal, champions d'Afrique, toujours en tête sur le continent et désormais 18è mondial

Classement FIFA: les Lions du Sénégal, champions d'Afrique, toujours en tête sur le continent et désormais 18è mondial
Publié le jeudi 10 fevrier 2022

© aDakar.com par PMD

Les Lions du Sénégal accueillis à leur descente d`avion par Macky Sall

Dakar, le 7 février 2022 - Le président de la République, Macky Sall, a accueilli, ce lundi 7 février 2022, les Lions à leur descente d`avion.

C'est une progression constante que l'équipe nationale du Sénégal continue de réussir. Et pour la première de son histoire, le Sénégal se positionne en amont de la 20è place du classement FIFA.



Positionnée à la 20e place depuis plusieurs mois, le Sénégal a progressé de deux places pour se positionner à la 18è dans le classement du mois de février. Cette prouesse est évidemment le résultat de la constance des Lions du Sénégal depuis plusieurs mois mais également la conséquence du premier titre continental conquis par les Lions de la Téranga, le 6 février dernier lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun.



Sur le plan africain, l'équipe du Sénégal continue de tenir le haut du pavé depuis déjà plus de deux ans.



Le Maroc et le Nigéria, respectivement 24è et 32e mondial complètent le podium africain du classement de la FIFA. Le top 5 africain est complété par l'Égypte, vice-champion d'Afrique et la Tunisie, 34 et 32e mondial.



Le classement dans le monde



Le classement de la FIFA au plan mondial reste dominé par la Belgique. Les diables rouges belges sont suivis par le Brésil et la France. L'Argentine et l'Angleterre sont respectivement 4è et 5è mondial.



Makhtar C.