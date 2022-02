CAN 2023 en Côte d’Ivoire : fin de la tournée d’inspection de la Confédération africaine de football - adakar.com

CAN 2023 en Côte d'Ivoire : fin de la tournée d'inspection de la Confédération africaine de football Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | RFI

Une CAN chasse l’autre. Après la fin de la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun, place à l’organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Le pays s’est lancé depuis plusieurs années dans la construction, ou la réfection, de six grands stades qui accueilleront les matchs l’année prochaine. Une délégation de la Confédération africaine de football vient d’achever une tournée d’inspection de quelques jours.



Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto



Korhogo, San Pedro, Abidjan, pour cette première visite d’inspection des travaux en cours, la délégation de la CAF, conduite par son secrétaire général Véron Monsengo-Omba, a inspecté aussi bien les chantiers de stades que les villas qui accueilleront les joueurs.



Le secrétaire général de la CAF se dit très satisfait : « Des choses que j’ai constatées, ça se passe très, très bien. Il faut qu’on garde cette dynamique jusqu’à la fin. La CAN est regardée maintenant partout, partout dans le monde ! C’est une vitrine incroyable pour ce beau pays, la Côte d’Ivoire ! »