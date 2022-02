Fabrication de vaccins : l’UE alloue plus de 3, 2 milliards de francs au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Fabrication de vaccins : l’UE alloue plus de 3, 2 milliards de francs au Sénégal Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par BL

Démarrage de la vaccination sur Johnson & Johnson

Dakar, le 24 juillet 2021 - La campagne de vaccination sur Johnson & Johnson a été lancée par le ministre de la Santé et de l`Action sociale. Tweet

L’Union européenne a alloué, mercredi, au Sénégal, plus de 3, 2 milliards de francs dans le cadre d’une convention destinée à financer le projet d’installation d’une usine de production de vaccins dans le pays, a constaté l’APS.



Les deux parties ont signé une convention en ce sens en marge d’une visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen.



Les documents ont été paraphés par le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et la Commissaire européenne pour les partenariats internationaux, Jutta Urpilainen.



’’Notre pays va jouer un grand rôle pour changer les réalités, qui voient aujourd’hui l’Afrique importer 99 % de ses vaccins’’, s’est félicité le ministre sénégalais en marge de la cérémonie de signature organisée en marge d’une visite de la présidente de la Commission européenne à l’Institut Pasteur de Dakar.



Pour Hott, la pandémie actuelle et ses conséquences sur les chaînes de valeur mondiales ont érigé au rang de priorité de développement la souveraineté sanitaire et pharmaceutique du continent.



Le Sénégal s’est lancé dans la production de vaccins par le biais d’un projet d’installation d’une unité appelée à être le fruit d’un partenariat multilatéral.