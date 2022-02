Macky Sall prône une finalisation rapide de la concertation avec les syndicats d’enseignants - adakar.com

Macky Sall prône une finalisation rapide de la concertation avec les syndicats d'enseignants Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président Macky Sall a souligné mercredi la nécessité d’accroître les efforts visant à finaliser dans les meilleurs délais un processus de concertation avec les syndicats d’enseignants afin de garantir un déroulement normal des enseignements et apprentissages paralysés par des grèves entamées depuis des semaines.



’’Le président de la République a demandé une accentuation des efforts de l’Etat afin d’assurer le déroulement normal de l’année scolaire, en relation avec les syndicats d’enseignants, en vue d’une finalisation, dans les meilleurs délais, du processus de concertation visant la prise en charge, dans le consensus, des points d’accords suivant les modalités pratiques et un agenda d’application précis’’, rapporte notamment un communiqué sanctionnant un Conseil des ministre tenu au Palais de la République.



Le SAEMSS et le CUSEMS, deux influents syndicat d’enseignants du moyen secondaire ont annoncé un nouveau plan d’actions rythmé par une série de débrayage et grèves à compter de lundi afin d’exiger du gouvernement l’application intégrale d’un protocole d’accord signé en avril 2018.



Une marche nationale des enseignants est prévue, le jeudi 17 février, à Ziguinchor (Sud).



Le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public a annoncé récemment la mise en place d’une ’’commission technique’’ devant permettre au gouvernement et aux syndicats d’enseignants de ’’confronter’’ leurs propositions afin de parvenir à un ’’consensus dynamique’’.



Lors du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a par ailleurs insisté sur l’importance de renforcer la protection sociale et la gestion des impacts sociaux de la pandémie Covid-19, demandant notamment au gouvernement d’intensifier les initiatives, actions de stabilisation et mesures urgentes de baisse des prix des denrées de consommation courante.



Macky Sall a dans le même temps invité le ministre des Finances et du Budget et son collègue en charge du Commerce de réunir, dans les meilleurs délais, le Comité national des prix.



S’agissant de la relance des activités culturelles, le chef de l’Etat a invité le ministre de la Culture, à procéder, avec l’implication des artistes et hommes de culture, au lancement de l’agenda culturel national, pour l’année 2022, en mettant en exergue les grandes dates et manifestations qui portent la relance des activités culturelles.