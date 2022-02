Le gouvernement invité à intensifier les efforts de développement des sports - adakar.com

News Sport Article Sport Le gouvernement invité à intensifier les efforts de développement des sports Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par PMD

Réception des champions d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 8 février 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique de football, ont été reçus, ce mardi 8 février 2022, au palais de la République où ils ont été honorés et décorés. Tweet

Le sport a occupé une bonne partie de la communication du chef de l’Etat en Conseil des ministres, Macky Sall qui a notamment demandé au gouvernement de ‘’poursuivre les efforts consentis pour développer le sport, dans toutes les disciplines’’.



‘’Le chef de l’Etat demande au gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour développer le sport, dans toutes les disciplines, et préparer davantage la gestion des hautes compétitions’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



A l’entame de sa communication, Macky Sall ‘’a magnifié le sacre du Sénégal à l’issue de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN) (….)’’.



Il a saisi l’occasion de cette réunion pour ‘’réitérer, au nom de la Nation, ses chaleureuses félicitations, à la délégation sénégalaise, au ministre des Sports, au Président et aux membres de la Fédération Sénégalaise de Football, ainsi qu’à l’encadrement technique et administratif’’.



Selon le communiqué, le chef de l’Etat félicité, ‘’en particulier, les joueurs, nos vaillants "Lions", qui, en plus de leurs talents remarquables, ont puisé dans nos valeurs profondes, à savoir le courage, la persévérance, la résilience, la solidarité et la force mentale à toute épreuve, pour gagner la Coupe d’Afrique des Nations de Football, un premier Trophée pour le Sénégal’’.



Il a remercié les populations pour ‘’la mobilisation exceptionnelle lors de l’accueil sans précédent des Lions’’.



Macky Sall s’est réjoui ‘’de ce triomphe historique de l’équipe nationale de football, qui reste une belle victoire du Peuple sénégalais : Un Peuple à l’unisson, qui a communié avec les ‘’Lions’’, dans un élan national exemplaire, qui illustre le potentiel de notre pays et son rayonnement international dans la dynamique du Sénégal émergent’’.



Macky Sall a exhorté, dans cet esprit, la Fédération Sénégalaise de Football, à ‘’accélérer la modernisation du football national (dans toutes ses catégories), à asseoir, avec le secteur privé national, une économie autour du football, au regard de notre nouveau statut de Champion d’Afrique en titre ; ce qui renforce l’image du Sénégal, de même que les opportunités et possibilités de partenariat’’.



Il a invité par ailleurs, le ministre des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football, à ‘’engager, avant fin février 2022, une revue prospective de la participation du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et aux prochaines compétitions internationales de football’’.



Macky Sall a souligné que cette victoire du Sénégal ‘’est un exemple de succès qui forge les Grandes Nations’’.



‘’Elle ouvre une nouvelle ère pour le sport national, notamment avec l’inauguration, le 22 février 2022, du Stade du Sénégal, qui s’érige véritablement en + Tanière des Lions du Sénégal+’’, a-t-il dit..



Le chef de l’Etat a signalé, au demeurant, ‘’la nécessité d’accélérer le programme de réhabilitation et de construction des stades (Léopold Sédar SENGHOR, Demba DIOP), ainsi que l’aménagement de terrains de sport fonctionnels dans les quartiers, afin d’offrir à la jeunesse un cadre d’épanouissement de qualité dans les localités du Pays’’.