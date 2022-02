Comment les 50 millions et les terrains ont été octroyés aux lions... - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Comment les 50 millions et les terrains ont été octroyés aux lions... Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | Igfm.sn

© Présidence par PMD

Réception des champions d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 8 février 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique de football, ont été reçus, ce mardi 8 février 2022, au palais de la République où ils ont été honorés et décorés. Tweet

Le chef de l’Etat, Macky Sall avait promis, mercredi, une prime spéciale de 50 millions de francs Cfa et des terrains aux lions. C’est chose faite.



Pour ce qui est des terrains situés à Dakar, l’Etat a choisi deux espaces. Une partie des parcelles se situe dans l’arrondissement de Ngor, tandis que l’autre partie se trouve dans l’arrondissement de Ouakam, informe l’Observateur.



La promesse a été tenue rapidement par les services de l’administration, à travers des procédures accélérées pour permettre aux lions de retourner rapidement dans leurs clubs. Les autres terrains sont situés à Bambilor et Niacoulrab.



Pour la prime spéciale de 50 millions de francs Cfa, là aussi les lions sont entrés dans leurs fonds depuis hier mercredi. Elle a été payée en argent liquide. Décaissé par le Trésor national, l’argent a été mis dans des sacs de couleur verte.



Aussi, les lions avaient déjà empoché 44 millions de francs Cfa. Soit 4 millions de prime de participation et 40 millions de francs Cfa pour la qualification en finale. Ce qui ferait un total de 94 millions de francs Cfa.