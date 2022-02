Aliou Cissé: “Ceux qui me présentent leurs excuses… “ - adakar.com

Aliou Cissé: "Ceux qui me présentent leurs excuses… " Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | Igfm.sn

© aDakar.com par FSF

La joie des joueurs après la victoire en finale contre l`Égypte

Yaoundé, le 6 février 2022 - Les Lions du Sénégal ont remporté la Coupe d`Afrique des Nations 2021? face à l`Égypte. Tweet

Aliou Cissé a accordé un entretien exclusif à la Tfm hier mercredi. Il s’est exprimé sur les remords de beaucoup de sénégalais, qui ne l’avaient pas beaucoup ménagé dans les critiques.



Ils me donnent juste trop d’importance. Moi je n’ai pas cette importance là (il rit). Ce n’est pas moi qui joue. Je fais tout pour qu’on ne critique pas les joueurs. Que la pression se retrouve sur moi et que les joueurs puissent être sereins, pour qu’une fois sur la pelouse, ils puissent appliquer la stratégie que je leur ai dessinée (...)



C’est le poste qui est ainsi fait. Tout entraineur qui viendra goutera aux critiques. Chaque personne qui a un poste de responsabilité délégué par les sénégalais, y goutera. Personne ne peut empêcher aux sénégalais de donner leur avis sur leur équipe, sur leur pays. C’est eux qui reflètent l’équipe nationale. L’équipe nationale ce ne sont pas les joueurs. C’est le peuple sénégalais.



Donc le peuple a le droit de donner son avis sur l’équipe. Et quand tu vois l’accueil qu’ils nous ont donné, Macha Allah. C’est cela qui prouve qu’après même tout ce qu’ils ont dit, ils croient en leur coach, ils aiment leur coach, ils aiment leur équipe nationale.»