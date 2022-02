Droits des femmes: L’ONU passe en examen le Sénégal - adakar.com

Droits des femmes: L'ONU passe en examen le Sénégal Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | Rewmi

Droits des femmes: L’ONU passe en examen le Sénégal

Le bilan du Sénégal dans le domaine des droits des femmes sera examiné par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le 8 juillet prochain.



Le Sénégal a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et est, à ce titre, tenue de soumettre des rapports réguliers au comité sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre les dispositions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.







Le CEDEF tiendra sa prochaine session du 7 au 25 février, le Sénégal, le 10 février prochain, tout comme l’Ouganda, l’Ouzbékistan, le Pérou, le Liban et la République dominicaine, le Gabon et le Panama. Les huit pays susmentionnés font partie des 189 États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ils sont tenus de se soumettre à des examens réguliers par le comité composé de 23 experts internationaux indépendants sur la manière dont ils mettent en œuvre la convention.



Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui a reçu les rapports nationaux respectifs et les soumissions des organisations non gouvernementales, tiendra des réunions publiques pour examiner la situation des droits des femmes et de l’égalité des sexes dans les huit pays. L’examen sera mené dans un format hybride, les membres du Comité participant à Genève et les délégations des États se joignant virtuellement sur Zoom.







Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes surveille le respect par les États parties de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui compte à ce jour 189 États parties. Le Comité est composé de 23 membres, experts indépendants en droits de l’homme du monde entier, élus par les États parties, qui siègent à titre personnel et non en tant que représentants des États parties.