Les scientifiques ont découvert un 4e signal qui attire les moustiques vers vous Publié le jeudi 10 fevrier 2022

© AFP par MARVIN RECINOS

Le virus du Zika se transmet par les moustiques du types Aedes

Plusieurs stimuli guident les moustiques jusqu’à notre peau durant l’été. Trois étaient déjà connus des scientifiques : le CO2 qu’on expire, la température du corps et la transpiration. Les scientifiques de l’université de Washington viennent d’en découvrir un quatrième, la couleur !

Tous les étés, il y a ceux qui sont dévorés par les moustiques et ceux qui en réchappent. Pour les scientifiques, il existe trois raisons principales pour expliquer cette apparente injustice. « J’ai l’habitude de dire qu’il y a trois signaux majeurs qui attirent les moustiques : votre respiration, votre transpiration et la température de votre peau. Dans cette étude, nous avons identifié un quatrième signal », explique Jeffrey A. Riffel, professeur de biologie à l’université de Washington.



Les piqûres de moustiques ne donnent pas seulement des boutons qui démangent, elles sont aussi sources de maladies. Les expériences ont été menées sur Aedes aegypti, une espèce de moustique vecteur de la dengue, du Zika, du chikungunya et de la fièvre jaune. Des maladies infectieuses qui font des ravages dans les pays tropicaux. Ces maladies sont aussi transmises par le moustique-tigre (Aedes albopictus) qui est présent presque partout en France métropolitaine et en Outre-mer.