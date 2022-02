Sadio Mané : « Quand j’ai raté le 1er penalty, j’ai immédiatement pensé à Aliou Cissé » - adakar.com

Sadio Mané : « Quand j'ai raté le 1er penalty, j'ai immédiatement pensé à Aliou Cissé » Publié le jeudi 10 fevrier 2022

© Autre presse par DR

Sadio Mané

« Après la pluie, c’est le beau temps. » Maintenant que le Sénégal est désormais champion d’Afrique de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can), des révélations fusent de partout.



L’international sénégalais Sadio Mané a immédiatement pensé à son sélectionneur Aliou Cissé après avoir raté le penalty obtenu à la 7ème minute. L’actuel meilleur joueur africain a fait un très beau témoignage sur Aliou Cissé.



« Je vois le peuple sénégalais, il a beaucoup souffert, tout le monde, mais personnellement ce trophée je le dédie à Aliou Cissé. Cet homme, vous n’allez pas savoir ce qu’il a apporté pour le football sénégalais. Surtout, ce qu’il a apporté pour nous, mentalement, tout », dit le pensionnaire de Liverpool.



Ce dernier de poursuivre : « Je pense que ce trophée, si je vous le dis, je le dédie à Aliou Cissé, croyez-moi, ce mec, ce monsieur il mérite tout. Et vous savez, quand j’ai tiré le premier penalty et que j’ai raté, j’ai immédiatement pensé à Aliou Cissé ».