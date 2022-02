Crise en Casamance – L’appel touchant du sélectionneur Aliou Cissé : « Je vais ramener la coupe pour.. » - adakar.com

Crise en Casamance – L'appel touchant du sélectionneur Aliou Cissé : « Je vais ramener la coupe pour.. »
Publié le jeudi 10 fevrier 2022

Réception des champions d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 8 février 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique de football, ont été reçus, ce mardi 8 février 2022, au palais de la République où ils ont été honorés et décorés. Tweet

Sa parole est d’or et Aliou Cissé vient d’en user pour une cause qui intéresse tout un peuple : la situation en Casamance. Enfant du sud du pays, le sélectionneur national s’est ainsi exprimé à travers un discours rassembleur.



« Je suis né en Casamance et malheureusement depuis 40 ans, c’est une situation qui est compliquée. Je sais ce que c’est de se lever et d’entendre des rafales de kalachnikovs… Cette coupe, je vais la ramener dans cette région-là pour dire à nos parents que la paix définitive doit revenir », a déclaré Aliou Cissé.



« La jeunesse ziguinchoroise demande l’arrêt de cette guerre. J’appelle à ce que la paix revienne définitivement. Ce pays, on doit le construire tous ensemble. On a montré que quand on est ensemble, nous serons toujours devant », termine le sélectionneur des « Lions ».



Pour rappel, quatre soldats sénégalais ont été tués et sept autres pris en otages par des rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MDFC) lors d’un affrontement le 24 janvier en Gambie.