Au nom des pères, des fils et des générations futures: MERCI - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Au nom des pères, des fils et des générations futures: MERCI Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | senenews.com

© Présidence par PMD

Réception des champions d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 8 février 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique de football, ont été reçus, ce mardi 8 février 2022, au palais de la République où ils ont été honorés et décorés. Tweet

Il y a de ces moments qu’on ne vit qu’une seule fois dans son existence. De par son caractère inédit, de par l’exploit extraordinaire dont vous êtes auteurs, de par la liesse qu’elle a suscitée, la victoire finale en coupe d’Afrique des Nations est à inscrire au chapitre des temps les plus forts de la vie de notre nation. Des générations en ont rêvé, certaines ont même passé de vie à trépas après avoir longtemps voulu de ce sacre, mais le vœu est resté intact à travers les âges. Voilà pourquoi au nom des pères, des fils et des générations futures, nous vous disons MERCI.



Grandiose! Stratosphérique! Phénoménal! Léonin! Il manquera toujours des qualificatifs pour décrire à sa juste valeur ce que les Lions ont réalisé. A tout Seigneur, tout honneur; le peuple l’a compris et la République l’a réalisé. L’accueil réservé aux vainqueurs de la 33eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le 7 février au lendemain de leur sacre, est d’une élégance et d’une éloquence difficilement exprimables. La cérémonie organisée à leur honneur au palais de la République, hier, sanctionne en effet le mérite de nos vaillants ambassadeurs. Pour des gladiateurs qui ont gardé l’honneur de la patrie sauf, rien n’est de trop en termes de reconnaissance et de gratitude. Alors, au nom des pères, des fils et des générations futures, nous vous disons: Merci!



Merci pour avoir offert à la Nation cette petite et première étoile qui n’est que le fruit d’un processus longtemps enclenché. Cette page que vous avez écrite, la plus belle jusque-là et certainement pas la dernière du genre, ouvre le chapitre d’une vie sénégalaise empreinte de fierté et d’estime de soi affichables partout à travers le monde. Si la génération de 2002 a pu hisser notre pays au toit de l’Afrique et et du monde, après le parcours brillant de celles d’Asmara, de Sénégal 92 et de Caire 86, vous l’avez sorti du néant des trophées dans lequel il était confiné depuis qu’il avait commencé à participer à la prestigieuse CAN. Grâce à vous, le Sénégal n’est plus la risée de ses rivaux qui l’ont tant nargué pour son armoire vide. L’effervescence et la ferveur dont le peuple vous a gratifiés n’a d’égales que la prouesse dont vous avez fait montre. A votre parcours exceptionnel, le peuple ne pouvait répondre que par la gratitude et la reconnaissance.



Au nom des pères, des fils et des générations futures: Merc! Merci, un bien petit mot, mais le seul qui soit à la hauteur de l’exploit que vous avez réalisé. La récompense que le Chef de l’Etat a bien voulu vous offrir est tout à fait méritée, elle est juste le reflet d’une infime partie de la joie que le peuple a ressentie au coup de sifflet final. Ce sacre continental donne aux férus de sport que nous sommes, et au-delà aux Sénégalais plus fiers que jamais, l’opportunité de raconter aux générations futures que vous avez été d’un patriotisme léonin et d’une vaillance sans limites.



MERCI, au nom des pères comme Elhadji Malick Sy Souris, de Lamine Diack, de Mawade Wade, d’Abdoulaye Diaw, et de tous les hommes de cette génération qui vivants ou décédés, ont eu à accompagner le football sénégalais depuis les indépendances.



MERCI au nom de celle qui les a suivis, au nom de Bruno Metsu, Jules Bocandé, Pape Bouba Diop, qui ont placé la barre assez haute pour que vous puissiez enfin décrocher la victoire finale.



MERCI au nom des fils, ces jeunes et moins jeunes dont l’inextinguible soif de trophée n’a jamais trouvé remèdes depuis leur naissance. Aujourd’hui plus que jamais, par la grâce de Dieu et par la qualité de votre travail, le drapeau du Sénégal flotte au rang des pays qui ont eu le Graal après tant d’années de sacrifices.



Merci, au nom des générations futures à qui on aura la fierté et l’énorme plaisir de raconter votre parcours, au nom de ces garçons et filles qui vous aimeront sans vous avoir vu à l’œuvre et à qui nous narrerons vos faits d’armes. La coupe tant rêvée est arrivée au sol de la Téranga, la ferveur de la célébration va s’estomper de fil en aiguille mais vos noms résisteront toujours à l’oubli. Comme nos yeux qui ont été témoins de votre sacre, notre mémoire en prend jalousement soin contre les risques de l’oubli, nos cœurs continueront de vibrer de bonheur et nos langues ne cesseront de se délier pour relater avec fierté l’épopée des Lions que vous êtes.