L'imprimerie qui fabrique les billets de franc CFA, en feu Publié le jeudi 10 fevrier 2022

L’imprimerie qui fabrique les billets de franc CFA, en feu

Un incendie ravageur s’est déclenché mercredi 9 février 2022 à l’imprimerie de la Banque de France, cette imprimerie qui imprime les billets du Franc CFA.



Selon plusieurs informations le bâtiment de l’imprimerie de la Banque de France a été touche par un incendie qui a ravagé une partie de l’édifice. L’imprimerie qui se trouve en France à Chamalières, boulevard Duclaux, est celle qui imprime les billets du franc CFA qu’utilisent plusieurs pays d’Afrique.



Les informations rapportées par les médias indiquent que les pompiers ont été appelés sur les lieux et le boulevard a été fermé à la circulation afin de permettre le travail des secours. Quatre personnes ont été conduites à l’hôpital pour intoxication à la fumée mais il n’y aurait pas eu de pertes en vies humaines.



L’incendie qui a finalement été maitrisé par les pompiers selon les sources, est parti de l’arrière du bâtiment principal de l’imprimerie où se situe un laboratoire situé dans un atelier de production. On ne sait pas encore les dégâts causés par les flammes ni la cause de ce drame.