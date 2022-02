Des ghanéens, maliens et sénégalais parmi des combattants de l’Etat Islamique arrêtés en Libye - adakar.com

News Afrique Article Afrique Des ghanéens, maliens et sénégalais parmi des combattants de l’Etat Islamique arrêtés en Libye Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | actucameroun.com

Un ressortissant ghanéen parmi des maliens, nigériens, sénégalais et autres personnes de différentes nationalités, faisant parti de l’État islamique en Irak et au Levant – Libye (EIIL-Libye), ont été arrêtés en Libye.

Les forces de sécurités libyennes ont arrêtés plusieurs militants du groupe Etat islamique dans le pays, a indiqué un rapport soumis à l’ONU. Les personnes arrêtés sont de diverses nationalités mais aussi étaient des libyens. Les étrangers arrêtés venaient du Ghana, d’Érythrée, du Kenya, du Mali, du Nigéria, du Niger, du Sénégal et du Soudan.





