Après la CAN, Macky Sall casse la tirelire financière et foncière pour les Lions du Sénégal - photos Publié le jeudi 10 fevrier 2022 | fr.sputniknews.com

© Présidence par PMD

Réception des champions d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 8 février 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique de football, ont été reçus, ce mardi 8 février 2022, au palais de la République où ils ont été honorés et décorés. Tweet

Avec une prime spéciale individuelle équivalant à 76.000 € et deux terrains à Dakar et Diamniadio, les Lions, vainqueurs de leur première Coupe d’Afrique des nations, ont touché le jackpot qu’ils attendaient sans doute. Et dans un pays en développement comme le Sénégal, ce n’est pas rien.

La récompense du Sénégal à ses "Lions", champions d’Afrique de football pour la première fois, est tombée dans l’après-midi du 8 février depuis le palais de la République. Pour chaque joueur, ce sera une prime spéciale de 50 millions de francs CFA (environ 76.000 euros), un terrain de 200 m2 dans Dakar intra muros et un autre de 500 m2 dans la ville nouvelle de Diamniadio, à une trentaine de km de la capitale. Par la même occasion, Sadio Mané, ses coéquipiers et les membres de l’encadrement de la "Team Senegal" ont reçu la médaille d’officiers de l’Ordre national du Lion. C’est le Président Macky Sall qui en a décidé ainsi à l’occasion de la réception organisée en l’honneur de l’équipe nationale de football.

"Cette coupe, vous la devez d’abord à vos qualités personnelles: la force et le courage du lion, votre talent et votre détermination sans faille, le patriotisme, la discipline et la solidarité entre vous. (…) Le 6 février, par votre force et votre génie créateur, vous avez inversé le cours de l’Histoire en mettant fin à une longue période d’attente et en offrant à votre pays sa première Coupe d’Afrique des nations de football. (…) Ce trophée, objet de tant de passions et de convoitises, nous en avons rêvé comme plusieurs générations avant nous (…) Le rêve est une réalité en construction. Nous avons rêvé de la coupe, vous avez construit ce rêve", a affirmé le Président sénégalais devant les grilles du palais.