[CAN 2022] Youssou N'Dour: «La force du football est extraordinaire» Publié le mercredi 9 fevrier 2022 | RFI

Youssou N`Dour

La star sénégalaise, passionnée de football, Youssou N'Dour a confié à Radio Foot Internationale sa joie après le sacre des Lions de la Teranga comme Champions d’Afrique à la CAN. « Je ne vous félicite pas, je vous encourage », leur avait-il lancé après la victoire en demi-finale !



Radio Foot Internationale: Youssou N'Dour, comment vous sentez-vous après le sacre des Lions à la CAN 2022 ? Comme un Champion d’Afrique ?



Youssou N'Dour : Ça va très très très bien ! Après une journée de finale emplie de tension, d’une tension palpable, de craintes, de peur, ce que je retiens après la victoire, l’image que je garde, c’est que tout le monde était beau dans la joie ! J’ai passé la nuit à sillonner Dakar, et tout le monde était beau ! Les Sénégalais ne sont pas vilains mais là, ils étaient tous transfigurés. Comme quoi, la force du football est extraordinaire et nous attendions cette victoire depuis si longtemps.