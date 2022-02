Afrique : deux pays où la connexion internet mobile est plus rapide - adakar.com

Afrique : deux pays où la connexion internet mobile est plus rapide Publié le mercredi 9 fevrier 2022 | techenafrique.com

© Autre presse par MAXPPP

Des cables informatique reliés à un ordinateur permettent d`être connecté à internet.

Le Maroc et l’Afrique du Sud ont été révélés comme étant les deux pays africains ayant les vitesses moyennes d’Internet les plus rapides sur le continent. Ils se hissent au sommet avec une vitesse de 23,57Mbps et 19,20Mbps respectivement. C’est ce qui ressort d’un nouveau rapport de SpeedChecker.



Après le Maroc et l’Afrique du Sud, les pays les plus rapides pour les téléchargements mobiles sont la Tunisie, le Mali et, de manière assez surprenante, le Malawi. Le Botswana est sixième, suivi de la Namibie, de Madagascar, du Liberia et de Maurice.



Sur les 46 pays analysés par SpeedChecker en matière de vitesse d’accès à Internet, la République centrafricaine a obtenu le dernier score avec 3,97 Mbits/s. Le Nigéria se classe 16e sur la liste avec une vitesse moyenne de 11,55Mbps, juste derrière le Gabon et le Congo, qui affichent respectivement 11,70Mbps et 11,67Mbps.

En outre, le rapport révèle que l’Afrique du Sud occupe la cinquième (5ème) place des pays africains ayant la meilleure couverture mobile, derrière l’île Maurice, les Comores, les Seychelles et l’Égypte.