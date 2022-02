Le Sénégal récompense ses champions de la CAN avec décorations, argent et foncier - adakar.com

News Sport Article Sport Le Sénégal récompense ses champions de la CAN avec décorations, argent et foncier Publié le mercredi 9 fevrier 2022 | RFI

Réception des champions d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 8 février 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique de football, ont été reçus, ce mardi 8 février 2022, au palais de la République où ils ont été honorés et décorés. Tweet

Au Sénégal, l’équipe nationale de football, désormais championne d’Afrique après avoir gagné la CAN face à l’Égypte, a été reçue triomphalement par le président Macky Sall mardi 8 février devant le palais de la république lors d’une cérémonie publique de décoration des Lions. De quoi continuer la célébration de la première victoire en coupe d’Afrique des nations, qui ne s’arrête plus depuis dimanche 6 février.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Devant un public en extase, les joueurs de l’équipe nationale ont été appelés un à un pour recevoir l’Ordre national des lions de la main du président Macky Sall, une des plus grandes distinctions du pays.



Au début de la cérémonie, Kalidou Koulibaly, le capitaine, a pris la parole en premier pour remercier le chef de l’État, le peuple sénégalais, mais aussi le sélectionneur Aliou Cissé :