Macky Sall salue le “patriotisme et la discipline“ des Lions - adakar.com

Le chef de l’Etat a salué, mardi, le patriotisme et la discipline des joueurs de l’équipe nationale de football, victorieuse de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021.



’’Cette coupe, vous la devez d’abord à vos qualités personnelles, la force et le courage du lion, votre talent et votre détermination sans faille, le patriotisme, l’intelligence, la discipline et la solidarité entre vous’’, a-t-il déclaré.



Macky Sall s’exprimait lors de la cérémonie de décoration de l’équipe nationale et des membres de l’encadrement devant le Palais de la République.



Il a décidé d’offrir une prime exceptionnelle de 50 millions de francs Cfa et des terrains à chacun des joueurs de l’équipe nationale victorieuse de la CAN 2021.



Cette prime exceptionnelle sera également élargie aux autres membres de la délégation sénégalaise.



Macky Sall a décidé d’offrir aux joueurs des terrains de 200 m2 et de 500 m2 respectivement à Dakar et à Diamniadio où sera érigée la Cité de la Tanière des Lions.



Les joueurs et les membres de l’encadrement ont été élevés au rang d’Officiers de l’Ordre national du Lion



Le chef de l’Etat a mis en exergue la ’’’belle performance des Lions’’, qui ont réussi à inverser ’’le cours de l’histoire’’, dimanche à Yaoundé.



’’Le 6 février 2022, par votre force vitale et votre génie créateur, vous avez inversé le cours de l’histoire, mettant fin à une longue période d’attente et offrant à votre pays sa première Coupe d’Afrique des Nations de football’’, a dit Macky Sall.



Selon lui, cette journée marquera à jamais la mémoire collective de la Nation sénégalaise. Le lion rouge à rugi se faisant entendre partout en Afrique et dans le monde, a t-il déclaré.





’’Ce trophée, objet de tant de passions, de tant de convoitises, nous l’avons en effet tant désiré, nous en avons tant rêvé comme plusieurs générations avant nous", a t-il rappelé.



"Le rêve est une réalité en construction. Nous avons rêvé de la coupe, vous avez construit ce rêve", a ajouté Macky Sall. "Enfin, voici la Coupe d’Afrique des Nations parmi nous !", a-t-il dit.