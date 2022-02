Retrouvailles de politiques: L’exception sénégalaise encore magnifiée - adakar.com

Retrouvailles de politiques: L'exception sénégalaise encore magnifiée Publié le mercredi 9 fevrier 2022 | Enquête Plus

© Présidence par PMD

Macky Sall avec l`ensemble de la classe politique pour accueillir les Lions du Sénégal

Dakar, le 7 février 2022 - Les leaders politiques de l`opposition ont été salués au Salon d’honneur de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar. Tweet

À l’invitation du président de la République Macky Sall, toutes les obédiences politiques ont répondu présent et ont su taire toutes divergences et querelles de chapelles.



Un peuple, un but, une coupe ! Cela avait barré la une de plusieurs journaux, à la veille de la finale de cette Can-2021 au Cameroun. Mais plus qu’une simple proclamation, ceci est une réalité qui se vit depuis mercredi dernier, suite à la victoire du Sénégal en demi-finales devant le Burkina Faso. Partout, c’est l’effervescence autour du Onze national. Sur le toit du football continental depuis dimanche dernier, les Lions continuent de rassembler la Nation sénégalaise tout entière.



Dans le même élan d’unité et de concorde nationales, le président de la République a tenu à inviter toute la classe politique pour célébrer les héros de la Nation. Elle a massivement répondu, hier, à l’accueil, à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, des Lions. Exit les divisions, les querelles de chapelles ; place à l’union des cœurs autour de l’équipe nationale.



‘’Aujourd’hui, tout le Sénégal est là. Ici, il n’y a pas de couleur politique. Il n’y a ni pouvoir ni opposition. Cette victoire est celle de tout le peuple, c’est le peuple qui est là pour fêter ses champions. C’est ça le Sénégal. Il y a des temps où on sait mettre de côté tous les clivages. On fait la fête et après, on va en découdre sur le terrain politique. Mais ça ne doit jamais prendre le dessus sur ce qui nous unit, c’est-à-dire le Sénégal, car c’est le plus important’’, exulte le chef de l’État.



Absent de Dakar, pour des raisons de visite à Porokhane, Ousmane Sonko, un des leaders du principal bloc de l’opposition Yewwi Askan Wi, n’a pas manqué de saluer cette décision du président Macky Sall à convier son opposition à la fête. ‘’Depuis Porokhane où je me trouve actuellement pour une Ziarra en prélude au Magal prévu ce 10 février, je viens de recevoir un appel du doyen Habib Sy m’informant que le président Macky Sall, par le biais du ministre de l’Intérieur, nous a fait l’honneur de convier la coalition Yewwi Askan Wi à l’accueil populaire des Lions champions d’Afrique de la Can-2021. Je le remercie vivement pour cette invitation à laquelle répondront les leaders présents à Dakar…’’, déclare Ousmane Sonko dans un post largement partagé sur les réseaux sociaux.



L’opposant radical ne s’en est pas limité à cela. Il a également tenu à saluer les efforts réalisés par l’État pour offrir au Sénégal son premier trophée continental. ‘’Je réitère notre joie, notre reconnaissance, notre fierté, nos remerciements et nos félicitations aux joueurs et à l’ensemble du staff de l’équipe nationale’’, dit Ousmane Sonko, président du Pastef/Les patriotes.



Responsable à la coalition Wallu Sénégal, troisième force politique du pays, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a aussi répondu à l’appel de son ancien patron. Rappelant qu’il a été un acteur de premier plan de l’équipe nationale au Caire en 1986, il a mis l’accent sur la joie immense éprouvée au coup de sifflet final. ‘’C’est évidemment beaucoup de plaisir. Seul le sport peut créer de telles circonstances. Le premier plaisir, c’est le bonheur de la victoire. L’autre plaisir, c’est celui d’une nation à l’unisson, non seulement par la satisfaction éprouvée par chacun, mais aussi pour soutenir ceux qui ont été à l’origine de tout ce plaisir. Pour quelqu’un qui a eu à encadrer les Bocandé, Thierno Youm, Boubacar Sarr Locotte, Roger Mendy, quelle satisfaction !’’ s’est exclamé le président d’ACT.



À l’instar de l’ancien Premier ministre, Barthélemy Dias, lui aussi, avait vécu Caire-86 à sa manière. Élevé à l’époque, il avait participé aux collectes de fonds dans les écoles pour soutenir les Lions. Comme Abdoul Mbaye, il signale que cette victoire a donc un goût assez particulier. Le nouveau maire de Dakar, venu répondre à l’invitation du président, se réjouit : ‘’C’est beaucoup d’émotions et beaucoup de fierté d’être là. Nous sommes très fiers pour le peuple sénégalais. Moi, j’appartiens à une génération qui a été traumatisée par Caire-86. Nous étions jeunes et on se cotisait pour permettre à l’équipe de réussir. Je suis donc de cette génération qui attend la coupe depuis lors avec impatience. Nous rendons grâce à Dieu et félicitons les joueurs et l’État qui a bien voulu accompagner l’équipe nationale.’’



Pendant ce temps, Déthié Fall, lui, a eu une pensée pieuse pour toutes ces grandes personnalités qui ont tout donné et qui n’ont pas eu la chance de vivre ces moments : Mawade Wade, Bruno Metsu, Jules François Bocandé, Pape Bouba Diop, Lamine Dieng, Lamine Diack… À l’instar de ses camarades, il a également magnifié le geste du chef de l’État et l’unité autour du Onze national. Embouchant la même trompette, Pape Diop déclare : ‘’Nous sommes très contents aujourd’hui. Cette coupe était attendue depuis longtemps. En 2002, nous avons été pour la première fois en finale de la Coupe d’Afrique des nations, puis en quarts de finale de la Coupe du monde. C’était avec le président de la République Abdoulaye Wade. Mais Dieu a fait que nous avons ce trophée historique sous le magistère de Macky Sall. Nous l’en félicitons vivement, lui et tout le peuple sénégalais.’’



Selon l’ancien maire de Dakar, cette unité nationale ne doit pas uniquement se limiter à la célébration de la première coupe d’Afrique. Il faut aller au-delà, recommande Pape Diop à la classe politique. ‘’Le Sénégal est un et indivisible. Cette journée le montre amplement. La présence de tous les leaders politiques en est un grand symbole. Par cette présence, ils montrent que ce qui compte, c’est la Nation sénégalaise. Aujourd’hui, c’est le football qui rassemble tout le monde. Demain, nous devons réfléchir également sur quelque chose qui va rassembler tout le monde pour l’intérêt des populations. Je suis très fier d’être sénégalais, d’être là pour participer à cette belle fête consacrée à l’équipe et à tout le peuple’’.



Dans la même veine, Barthélemy Dias a appelé l’État central et les collectivités territoriales à œuvrer ensemble pour le développement du sport sur l’étendue du territoire. ‘’Nous espérons que ce sera une occasion pour que l’État et les collectivités territoriales puissent travailler ensemble pour doter les collectivités locales d’infrastructures sportives pour permettre aux praticiens de s’épanouir. Ce qui se passe aujourd’hui montre l’importance du sport’’, appelle le tout nouveau maire de Dakar.



Ce fait est ainsi rare pour être souligné. En dehors des grandes crises comme le coronavirus, seule l’équipe nationale de football sait réussir une telle prouesse. C’est la conviction de Mayoro Faye, responsable au PDS. ‘’Si vous voyez cette assemblée avec tous les leaders politiques réunis, vous vous rendez compte que seul le football peut réussir une telle prouesse. C’est en continuité par rapport à ce que nous avons vécu jusque-là, depuis les quarts de finale. Aujourd’hui, on ne distingue ni les couleurs, ni les âges, ni les races. Tout le monde s’est mobilisé autour de l’équipe nationale. C’est la Nation qui est sortie pour communier avec ses héros, montrer que le Sénégal est un pays d’exception. Il faut s’en réjouir. Nous nous en félicitons et remercions les Lions’’.