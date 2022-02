Élections locales 2022: Farba Ngom installé - adakar.com

Élections locales 2022: Farba Ngom installé Publié le mercredi 9 fevrier 2022 | Enquête Plus

© aDakar.com par SB

Meeting du mouvement politique “Sa Deug Deug“

Dakar, le 25 février 2018 - Le mouvement politique “Sa Deug Deug“ a organisé un meeting de soutien pour la réélection du Président Macky Sall en 2019. La manifestation politique a vu la participation des leaders de Benno Bokk Yaakaar (Bby. Photo: Farba Ngom, député Tweet

Les élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 ont vécu et livré le choix des Sénégalais dans l’administration de leurs collectivités territoriales. Alors que le pays vit au rythme des nouveaux champions d'Afrique fraîchement de retour du Cameroun, à Matam, le maire réélu de la coalition Benno Bokk Yaakaar a été installé dans son fauteuil pour les cinq prochaines années.



Le pays est en ébullition depuis deux jours. Les célébrations de la première Coupe d’Afrique des nations de football gagnée par les Lions du Sénégal vont bon train. Mais à côté de la fête nationale décrétée par le président de la République, d’autres victoires ont été célébrées par les leurs, dans leurs localités. Certains maires élus lors des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 ont été installés, ce lundi, dans leurs fonctions, pour un nouveau mandat de cinq ans. Ce fut le cas de Mansour Faye à Saint-Louis.



Une autre cérémonie d’installation, toujours dans la coalition au pouvoir, est celle du maire Farba Ngom, vainqueur des élections locales dans la commune d’Agnam. L’un des plus grands soutiens du président de la République dans la région de Matam a écrasé la concurrence des deux autres listes dissidentes issues de la mouvance présidentielle, pour s’imposer avec 88,24 % des suffrages exprimés. Il a été installé hier sous la présidence du sous-préfet Mamadou Ba. Mais c’est en rassembleur que celui qui se définit comme le ‘’griot de Macky Sall’’ s’est exprimé.



‘’Aujourd'hui, c'est un jour historique marquant l'installation du nouveau conseil municipal. Nous avons pris des engagements depuis le début, c'est de faire d’Agnam notre priorité. Nous allons nous efforcer pour ce mandat. J'invite tout le monde à travailler davantage pour le bien-être de la commune’’, a lancé Farba Ngom.