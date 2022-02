Accueil des Lions: 4 personnes mortes par accident et des blessés enregistrés - adakar.com

Publié le mercredi 9 fevrier 2022

Accueil des Lions: 4 personnes mortes par accident et des blessés enregistrés

Parade des Lions de la Téranga, champions d`Afrique, dans les rues de Dakar

Dakar, le 7 février 2022 - Les Lions du Sénégal ont paradé, ce lundi 7 février 2022 dans les rues de Dakar pour communier avec le supporters sénégalais.

La célébration de la victoire du Sénégal sur l'Égypte, pour le compte de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, avant-hier, a fait quatre morts par accident et plusieurs blessés dans différentes localités du pays.



Après le sacre de l'équipe sénégalaise de football face à l'Égypte faisant des Lions de la Téranga les nouveaux champions d'Afrique, ce fut une soirée de célébration qui est notée un peu partout dans le pays. C’est la première fois, depuis l’organisation de cette compétition, que le Sénégal remporte ce trophée. Nombreux étaient les Sénégalais qui étaient dans la rue dimanche soir. Au cours de ces célébrations, malheureusement, il y a eu des débordements dans certaines zones. Des accidents mortels s’y sont produits. Quatre personnes y ont perdu la vie.



À Guinguinéo, les éléments de la brigade de la gendarmerie de cette localité ont été informés, vers 22 h, d'un accident de la circulation qui a coûté la vie à deux personnes. Selon nos sources, une moto à bord de laquelle il y avait les deux victimes, est entrée en collision avec une charrette, entre Guinguinéo et le village Back Samba Dior. Evacuées à l'hôpital pour les premiers soins par les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, les deux personnes ont rendu l'âme.



Un peu plus tôt, dans la commune d'Aéré Lao, située dans le département de Podor, un autre accident s’y est produit. Il a fait un mort et plusieurs blessés. La victime est un apprenti chauffeur du nom d'Amath Wane. Elle était âgée d’une trentaine d'années. La voiture à bord de laquelle se trouvait l’apprenti transportait des jeunes qui fêtaient le sacre des nouveaux champions d'Afrique. Elle s'est renversée. Le corps sans vie a été acheminé dans un établissement sanitaire de la place pour les besoins de l'autopsie. Quant aux blessés, ils ont été transférés dans plusieurs établissements sanitaires pour les soins. La gendarmerie de cette partie du nord du pays a ouvert une enquête.



À Dahra Djoloff, un garçon de 14 ans, élève en classe de 6e du nom de Mohamed Ka, a été mortellement fauché par un véhicule 4x4 à hauteur du quartier Ngueth. Grièvement blessé, l'élève a été évacué à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba où il a finalement succombé à ses blessures. La victime jubilait après la victoire des Lions. Le chauffeur du 4x4 est en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Dahra pour le délit d'homicide involontaire.