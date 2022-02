Aliou Cissé : le chemin de l’entraîneur sénégalais vers la gloire en Coupe d’Afrique des Nations - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Aliou Cissé : le chemin de l’entraîneur sénégalais vers la gloire en Coupe d’Afrique des Nations Publié le mercredi 9 fevrier 2022 | bbc.com/afrique

© Présidence par PMD

Réception des champions d`Afrique au Palais de la République

Dakar, le 8 février 2022 - Les Lions de la Téranga, champions d`Afrique de football, ont été reçus, ce mardi 8 février 2022, au palais de la République où ils ont été honorés et décorés. Tweet

Aliou Cissé a regardé attentivement le Stade du 26 Mars de Bamako, puis a entamé une longue course et a tiré son penalty sur les tibias de Boukar Alioum pour offrir au Cameroun le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2002.



La finale du tournoi au Mali était la première occasion pour le Sénégal de soulever la récompense sportive la plus précieuse du continent, mais le capitaine a bâclé le scénario lors de la dernière tentative de la séance de tirs au but, après un match nul 0-0 après les prolongations.



Il aura fallu 20 ans, presque jour pour jour, pour que Cissé se débarrasse de ses démons et mette enfin la main sur le trophée, pour le Sénégal.



À 45 ans (il en aura 46 le mois prochain), il est le deuxième plus jeune entraîneur à remporter le titre, après Hervé Renard avec la Zambie en 2012, et il est désormais la figure de proue d'un groupe croissant d'entraîneurs africains au sommet du continent, après des années où les postes ont été dominés par des expatriés européens et latino-américains.